¤­¤ç¤¦8·î13Æü¤Ï¡ÖËß¤ÎÆþ¤ê¡×¤Ç¤¹¡£ÊèÃÏ¤Ë¤ÏÁÄÀè¤ÎÎî¤ò°Ö¤á¤è¤¦¤È²ÈÂ²¤é¤¬Êè»²¤ê¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£·î8Æü¤ÎÂç±«¤ÇÈï³²¤Î½Ð¤¿Ì¸Åç»Ô¤Ç¤Ï¡¢¸·¤·¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤ëÃæ¡¢Ä«¤«¤éÊè»²¤ê¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Ì¸Åç»ÔÈ»¿ÍÄ®¤ÎÊèÃÏ¤Ç¤Ï¡¢Âç±«¤Î»þ¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëÅÚº½¤ä¾®ÀÐ¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊè¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ (ÃËÀ­)¡Ö¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÅÚ¤¬Î®¤ì¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡× (ÃËÀ­)¡ÖÌµ»ö¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤Ç¤­¤ì¤Ð¤¤¤¤¡× Ë¬¤ì¤¿