東海道新幹線の車両から落下した床下の機器を保護する覆い＝13日午前（JR東海提供）JR東海は13日、東海道新幹線の最新型車両「N700S」から床下の機器を保護する重さ約8.5キロの覆い1枚が落下したと発表した。こだまの上りとして、掛川駅発車直後の低速走行中に落下したとみられるとしている。車両は、その後東京―岡山間を1往復。約14時間後、静岡県の掛川―静岡間で夜間の点検中に見つかった。JR東海が、詳しい原因を調べてい