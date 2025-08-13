ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥ê¥¹¥¯¥ê¥Ðー¥µ¥ë ¥É¥ë±ß0.84-1.12±ß¥³ー¥ë¥ªー¥Ðー ¥æー¥í±ß0.37-0.76±ß¥³ー¥ë¥ªー¥Ðー ¥Ý¥ó¥É±ß0.70-1.23±ß¥³ー¥ë¥ªー¥Ðー ¢¨¥ê¥¹¥¯¥ê¥Ðー¥µ¥ë¤È¤Ï Æ±¤¸¸¢Íø¹Ô»È´üÆü¡¢¼è°ú¶â³Û¡¢25¡ó¥Ç¥ë¥¿¤Î¥³ー¥ë¤È¥×¥Ã¥È¤òÈ¿ÂÐÇäÇã¤·¤¿¤È¤­¤Îº¹³Û¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤¿¤â¤Î¡£ÍýÏÀ¾å¤Ï¥³ー¥ë¤È¥×¥Ã¥È¤Î²Á³Ê