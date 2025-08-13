【新興国通貨】30%関税の影響警戒も、ランド高続く、対円では1月以来の高値圏＝南アランド ドルランドは31日に市場予想通り南ア中銀が0.25%の利下げを行ったことや、ドル全面高の流れなどを受けて1日に1ドル＝18.36ランドと5月14日以来のドル高圏を付けた後、ベイ雇用統計後のドル全面安などに押されドル安ランド高が進んだ。先週は17.70割れでのドル売りに慎重な動きも、昨日海外市場でしっかり割り込むとストップロスを交え