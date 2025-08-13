2025年8月8日、中部地方整備局とNEXCO中日本は東海環状道で今年新たに開通した「山県IC〜本巣IC間」（11.9km）と「いなべIC〜大安IC間」（6.5km）について、開通3か月後の開通効果などに関するデータを公表しました。「山県IC〜本巣IC」と「いなべIC〜大安IC」開通で延長の約8割が完成！国土交通省中部地方整備局とNEXCO中日本は2025年8月8日、東海環状道で今年新たに開通した「山県IC〜本巣IC間」（11.9km）と「いなべIC〜大安I