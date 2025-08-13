¥¨¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ [Åì¾Ú£Ó] ¤¬8·î13ÆüÃë(12:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(4-6·î)¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7.1¡ó¸º¤Î2600Ëü±ß¤Ë¸º¤ê¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î3²¯0300Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï8.6¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î9.5¡ó¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.6¡ó¢ª4.1¡ó¤Ë°­²½¤·¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹