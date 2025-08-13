SixTONESの松村北斗が主演する映画『秒速5センチメートル』より、ポスタービジュアルが解禁。合わせて、岡部たかし、戸塚純貴、ダウ90000の蓮見翔ら9名の出演も発表された。また、松村北斗、奥山由之監督、原作の新海誠によるスペシャル鼎談がYouTubeにて配信されることも決定した。【写真】新たに発表されたのは9名！豪華キャストを写真でチェック本作は、日本を代表するアニメーション監督・新海誠の劇場用アニメーション