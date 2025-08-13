画像はヤンマガWeb「あずさ荘の食卓」のページ（https://yanmaga.jp/comics/あずさ荘の食卓）より 【あずさ荘の食卓】 8月13日連載開始 講談社は8月13日、原鉄平氏によるマンガ「あずさ荘の食卓」の連載をヤンマガWebにて開始した。 本作は、暗殺者になるための最終試験で同居することになった4人の若者が織りなすルームシェア・サスペンス。最後の1人になるまで殺し合