映画『そこにきみはいて』の公開日が11月28日に決定。併せて、主演の福地桃子が演じる香里と、共演の寛一郎が演じる健流、それぞれの視点から描かれる特報2種とティザービジュアル2種が解禁された。【特報】『そこにきみはいて』特報 【-side 香里-】本作は、名づけられなかった感情、誰にも理解されない痛みを繊細かつ大胆な詩的リアリズムで描く。主演の福地桃子は、当て書きされたヒロインの香里（かおり）を演じる。そして