¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾È±Ñ¡Ê51¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¡Ê18¡Ë¤¬¡Ö¤È¤¦¤È¤¦ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¼«¿È¤È±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤ëÄ¹ÃË¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»÷¤Æ¤ë¡© ¾È±Ñ¡õ±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤ë18ºÐÄ¹ÃË¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¢¨¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢Ää¼ÖÃæ¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÎÃí°Õ½ñ¤­¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤Î±¿Å¾¤Ç½Ð¤«¤±¤¿Æü¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£¡ÖÂ©»Ò¤Î±¿Å¾¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë