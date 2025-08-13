俳優・中沢元紀のファースト写真集『ルート』（ワニブックス）の発売日が10月1日に決定。併せて、表紙画像が解禁され、全国5都市をめぐる発売記念イベントの詳細が特設サイトにて発表となった。【写真】四季折々の中沢元紀の姿をとらえた写真集『ルート』公開カット『下剋上球児』『ひだまりが聴こえる』、そして、連続テレビ小説『あんぱん』の柳井千尋役で大躍進を遂げた俳優・中沢元紀。本写真集は2024年5月から2025年7月ま