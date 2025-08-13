¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡ÊTCG¡Ë¤Î³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯¡Ö¸òºø¤¹¤ë¿Ï¡×¡Ê8·î23ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¼ýÏ¿¥«¡¼¥É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥²¡¼¥à¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¡ã¥­¥ã¥é¥«¡¼¥É¡ä ¡Ö¥Ù¥ë¥â¥Ã¥È¡õ¥·¥§¥ê¡¼¡×¡ÚMRP¡Û²Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬²Æ¥Ñ¥é¥ì¥ë¤È¤·¤Æ¡ÚMRP¡Û¤ÇÅÐ¾ì¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ú²èÁü¡ÛÂçÃÀ¥Ü¥Ç¥£¶¯Ä´¡ª¹Á¶è½÷»Ò¤Ý¤¤¿åÃå»Ñ¤Î¥Ù¥ë¥â¥Ã¥È¡õ¥·¥§¥ê¡¼¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Î¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¡¢¿åÃå»Ñ¤Î