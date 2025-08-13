8月20日発売の雑誌「non-no（ノンノ）」10月号（集英社）の通常版＆増刊表紙に井上和（乃木坂46）、特別版表紙に大橋和也（なにわ男子）が登場する。【動画】推さずにはいられない！『君がトクベツ』大橋和也ら“ライクレ”メイキングムービー解禁特別版表紙を飾る、なにわ男子の大橋和也は、主演映画『君がトクベツ』のドラマ化が決定したことを記念した『やっぱり、大橋和也はトクベツ！』と題した特集では、いつも笑顔で