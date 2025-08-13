男子日本代表（FIBAランキング21位）は8月12日、「FIBAアジアカップ2025」準々決勝進出決定戦で前回大会準優勝のレバノン代表（同29位）と対戦。73－97で敗れ、決勝トーナメント敗退となった。 グループステージでは富永啓生を中心に徐々に3ポイントシュートの調子を上げ、過去1勝4敗のレバノンに挑んだものの、最大点差26点をつけられ敗れた日本。トム・ホーバスヘッドコーチは