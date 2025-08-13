イタリア１部の名門ＡＣミランがスペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）の獲得に乗り出した。同国メディア「ＦＩＣＨＡＪＥＳ・ＮＥＴ」は「ＡＣミランが久保の獲得レースに参戦した」とし「久保はボールを操る能力と、攻撃における創造性によって、チームのキープレーヤーへと成長した。スペインリーグでの好成績と日本代表での国際舞台での活躍に欧州の複数クラブから注目を集めている」と報じた。