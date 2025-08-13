イングランド・チャンピオンシップ（２部）のサウサンプトンに所属するＭＦ松木玖生が１２日、イングランドで公式戦デビューを果たした。３部ノーサンプトンとのイングランド・リーグカップ１回戦。松木は後半１８分から出場した。９日に行われたレクサムとの開幕戦は２―１で逆転勝ちした中、ベンチからの出番はなかったが、この日は出番が回ってきた。また、フル出場したＤＦ菅原由勢は後半にポストを叩く惜しいシュート放つ