第１０７回全国高校野球大会第８日（１３日）第１試合は京都国際が健大高崎（群馬）を６―３で下し、２連覇に好スタートを切った。昨春王者と昨夏王者による前半戦の大一番。京都国際の絶対エース・西村（３年）と健大高崎・下重（３年）の投げ合いとなったが、京都国際は２―３と１点を追う３回、二死一塁から５番・山口（３年）の適時二塁打で同点とすると、続く猪俣（３年）の中前打で逆転に成功。その後も３番手で登場した