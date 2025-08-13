エコノスがストップ高の１３５６円でカイ気配となっている。ハードオフコーポレーションが１２日の取引終了後、発行済み株数の１５．９６％を所有する同社に対し、完全子会社化を目指してＴＯＢを実施すると発表しており、ＴＯＢ価格１４１０円にサヤ寄せする格好となっている。 エコノスは北海道においてハードオフの加盟店としてリユース事業などを展開しており、完全子会社化により、北海