ｔｉｍｅｌｅｓｚの松島聡が１３日、東京・原宿で行われた「ハリー・ポッターショップ原宿」オープン記念イベントに、「ハリー・ポッター」シリーズのドラコ・マルフォイ役を演じたハリウッド俳優のトム・フェルトンとともに参加した。小学校低学年の時に図書館で本を借りてから「ハリー・ポッター」にハマっているという松島。登場人物の中でもマルフォイが好きで「最初はポッターが好きでしたが、年を重ねるにつれて見方