メッツのデビッド・スターンズ編成本部長が12日、神宮球場で行われたヤクルトーDeNA戦を視察した。今オフのメジャー挑戦が濃厚となっているヤクルトの主砲・村上宗隆内野手のプレーをチェックしたと思われ、米複数メディアが報じている。 ■編成本部長の前でサヨナラ弾 1ー1で迎えた9回無死一塁。打席に入った村上は、DeNA中川虎大投手の初球ストレートを捉え、サヨナラの5号2ランをバック