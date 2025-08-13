北海道乳業は、国産みかんをまるごと1個贅沢に使用した「ごろん丸ごと国産みかんヨーグルト」を、8月12日からり全国のローソン店舗（沖縄県のローソンおよび「ローソンストア100」を除く）で先行発売した。近年、ヨーグルト市場では多様なニーズが求められる中、個食タイプのフルーツヨーグルトは伸長傾向にある。また、消費の二極化が進み、「プチ贅沢」への関心が高まっている。同社はその中でも特に「果肉の存在感」で消費者に