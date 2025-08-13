◆第１０７回全国高校野球選手権大会第８日▽２回戦京都国際６―３健大高崎（１３日・甲子園）昨夏王者の京都国際（京都）が、昨年センバツ王者の健大高崎（群馬）を破り、初戦を突破した。エース左腕の西村一毅（３年）が、４安打３失点、７奪三振で完投した。初回、２つの四球で２死一、二塁を招いた。続く５番の小堀弘晴捕手（３年）を空振り三振でしのいだが、以降も制球に苦戦。２―０の３回、内野安打と２者連続死球