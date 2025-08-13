◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）の敵地・エンゼルス戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打席目は自身メジャー初となる不運なトリプルプレーに倒れた。５―５で迎えた６回無死一、二塁の絶好機では、４番手左腕パークの外角直球を捉えてセンター方向に強烈なライナーを返したが、大谷シフトで二塁