新日本プロレスは１４日に後楽園ホールで「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」決勝トーナメント進出決定戦を行う。Ａブロックは公式戦がすべて終了しＥＶＩＬが１位で１６日の有明アリーナでの決勝トーナメント進出が決定。後楽園では、２位のデビッド・フィンレーがＢブロック３位と対戦。さらに３位の辻陽太がＢブロック２位と激突し４強を争う。同大会のチケットはすでに全席完売で「当日券の販売はございません」と新日本は告知し