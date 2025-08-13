グループＡＳＴＲＯのメンバー兼俳優のチャ・ウヌの訓練所での近況が公開された。１３日、陸軍訓練所ホームページに掲載された「訓練兵スケッチ」の写真にチャ・ウヌの姿も写っており、注目された。チャ・ウヌはまっすぐな姿勢できりっとした視線を発散している。すでに肌が少し日焼けし、軍の規律に馴染んだ様子も視線を集める。軍服姿で彫刻のような外見を誇り、感嘆させた。チャ・ウヌは７月２８日に入隊した。同日午後、忠清南