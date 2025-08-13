生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、「EVERYYOU（エブリユー）」から、新商品として、メイク落としシート2種類を8月15日に発売する。「エブリユーメイク落としシート＜角質ケア＞」現代のライフスタイルにおいて「タイパ（タイムパフォーマンス）」が重視される中、スキンケアも効率性が求められている。忙しい日々を送る人々にとって、クレンジングの工程を短縮できるメイク落としシートは、手軽で時短効果の高い