北野瑠華が、8月7日（木）発売のアイドル誌「BOMB」9月号限定版の表紙＆グラビアに登場した。 北野瑠華「BOMB」9月号 北野瑠華「BOMB」9月号 限定版の表紙は北野瑠華 ドラマ『グラぱらっ！』で主演を務める北野瑠華が、インパクト大の水着グラビアを最新撮り下ろし。大人の魅力たっぷりに、磨きのかかった美しさを披露している。誌面の二次元コードから見られるグラビア撮影動画も要チェック。 通常版の表紙は乃木坂4