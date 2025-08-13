´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Ç¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀÄ¶õ¤¬Ìá¤ê20ËüËÜ¤Î¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û´ôÉì¡¦¹â»³»Ô¤Ë¡È²«¿§¤¤¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¡É ¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ë20ËüËÜ¤Î¥Ò¥Þ¥ï¥ê ¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ë °ìÌÌ¤Ë¹­¤¬¤ë20ËüËÜ¤Î¥Ò¥Þ¥ï¥ê¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ç¡¢º£·î17Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥³¥Ô¥¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê±à¡×¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤­¤Ê²Ö¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¡×