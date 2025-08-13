江崎グリコは、新丸ビル内の飲食フロア「丸の内ハウス」全店でアーモンドミルクを使った特別メニューを展開するイベント「丸の内アーモンドミルクテラス」を8月24日まで期間限定で開催中だ。イベントに先駆けて、メディアセミナー「猛暑ほど活躍する“ビタミンE”と拡大するアーモンドミルク市場の最新トレンド」を実施。期間限定イベント「丸の内アーモンドミルクテラス」で展開する、ビタミンEが豊富な特別メニューも紹介された