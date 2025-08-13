8月12日(火)に放送した「開運！なんでも鑑定団」（毎週火曜 夜8時54分)に、俳優・本宮泰風が登場。自身のお気に入りであるお宝を鑑定した。【動画】俳優・本宮泰風のお宝が驚きの高額鑑定！ 本人希望額の数倍に！大河ドラマ「べらぼう」にも出演中の本宮。子どもの頃、ジャッキー・チェンに憧れ、見よう見まねで酔拳を習得。そこから武術の魅力に目覚め、青春時代は空手、剣道、ボクシングに没頭した。22歳の時、兄で俳優の原田龍