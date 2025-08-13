¹ß¤êÂ³¤¤¤¿Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¼·Èø»Ô¤Î¹ñÆ»¤¬´ÙË×¤·¡¢¼Ö3Âæ¤¬³³²¼¤ËÅ¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¡£°ìÌëÌÀ¤±¤¿13ÆüÄ«¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÃÚ¹ÀÃÎ»ö¤¬¸½¾ì¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼·Èø»ÔÃæÅçÄ®¤Î¹ñÆ»249¹æ¤Ï12Æü¸áÁ°5»þ¤´¤íÆ»Ï©¤¬30¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊøÍî¤·¡¢Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ê¤É3Âæ¤¬Å¾Íî¤·¤Æ3¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÇ½ÅÐÅÚÌÚÁí¹ç»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊøÍî¤·¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢70Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÀ¹¤êÅÚ¤ò¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²áµî¤Ë¤â¶á¤¯¤ÇÊøÍî¤¬¤¢¤ê½»Ì±¤«¤éÃÏÈ×¤Î¼å¤µ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ