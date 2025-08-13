13日（水）午後は猛烈な暑さと急な雷雨に注意してください。＜13日（水）の天気＞全国的に高気圧に覆われて、晴れているところが多くなっています。西日本を中心に午前中から30℃を超えているところもあり、日差しの暑さが復活しています。気温の上昇と湿った空気の影響で、午後は内陸や山沿いを中心ににわか雨や急な雷雨があるでしょう。局地的には短時間に激しく降るおそれがあります。北陸能登など、これまでの大雨で地盤のゆる