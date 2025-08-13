俳優の西島秀俊、歌舞伎俳優の市川染五郎が13日、都内で行われたAmazon MGMスタジオ制作の新ドラマシリーズ『人間標本』の制作発表会見に参加した。【動画】湊かなえ、市川染五郎と初対面は“パンツ一丁”映画『母性』以来タッグの廣木監督を3分間熱烈称賛「役者さんを撮るのと同じぐらい背景を撮るのが上手」Prime Videoは、Amazon MGMスタジオ制作の新ドラマシリーズ『人間標本』を、12月19日からプライム会員向けに世界配