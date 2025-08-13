ÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¹¬Âç¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡£ºòµ¨UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢13Æü¤ËCL²¦¼ÔPSG¤È¤ÎUEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤òÀï¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥Þ¥êÂåÉ½MF¥¤¥ô¡¦¥Ó¥¹¥Þ¤¬±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¦¥Ç¥£¥Í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Èà¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Ó¥¹¥Þ¤ÏÄ¨²ü½èÊ¬¤Ç³°¤µ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿