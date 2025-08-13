¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¿¤ó¤Ý¤Ý¤ÎÇòÄ»µ×Èþ»Ò¤ÎÉ×¤Ç¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Á¥§¥ê¡¼µÈÉð¤¬11Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ÀèÇÚ·Ý¿Í¤Î½õ¸À¤ÇÆ³Æþ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¸ú²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Á¥§¥ê¡¼¤Ï¡Ö»³¤ÎÆü¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±« »Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÂà¶þ¤ÇÉô²°¤Ï»¶¤é¤«¤êË°¤­¤ÆÍè¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç³§¤ó¤Ê¤ÇË­½§¤Ë¤¢¤ë¤¬¤¹¤Æ¤Ê¡¼¤Ë ¥¬¥¹¤Î²Ê³Ø´Û¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È²ÈÂ²¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥¯¥¤¥º¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¤ä¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó»²²Ã·¿¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤ÏÃÎ¼±¤âÃÎ¤ì¤Æ