¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ç¡¼¥¸¥Ê¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤µ¤ó¤¬£¸·î11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ØÎØ¤ò¤·¤ÆC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤È¼ê¤ò½Å¤Í¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢º§Ìó¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡££²¿Í¤Ï2016Ç¯¤«¤é¸òºÝ¤ò³«»Ï¤·¡¢£²»ù¤òÀß¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ÈÂ¾¤Î½÷À­¡ÊÈó¸øÉ½¡Ë¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿£³¿Í¤Î»Ò¶¡¤â¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î¥Ë