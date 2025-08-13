●アストロズ1−14レッドソックス〇＜現地時間8月12日ダイキン・パーク＞ボストン・レッドソックスが西地区首位アストロズとの敵地2戦目に大勝。吉田正尚外野手（32）は「5番・指名打者」でフル出場し、2試合連続の安打と打点を記録した。レッドソックスは3回表、押し出し死球で1点を先制し、なおも一死満塁の好機で吉田が第2打席を迎えると、先発右腕アリゲッティの初球カットボールを捉えてセンター後方へ。惜しく