昨季イングランド・プレミアリーグ王者のリバプールが日本代表ＭＦ遠藤航の今季残留を決めたと、英メディア「Ｆｏｏｔｂａｌｌｉｎｓｉｄｅｒ」が報じた。昨季、アルネ・スロット監督が就任すると遠藤はレギュラーからサブに降格。リーグ戦のスタメンは１回だけと出番が激減し、「遠藤の将来は興味と議論の的となっていた」と、昨シーズン中から移籍のウワサがささやかれており、ドイツ１部シュツットガルトや同１部Ｅフランク