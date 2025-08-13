横浜市内の墓地（資料写真）墓石を撤去する「墓じまい」を経て、遺骨を別の墓や納骨堂などに引っ越しさせる「改葬」の件数が急増している。厚生労働省の衛生行政報告例によると、全国は２０１３年度に８万８３９７件だったが、２３年度は１６万６８８６件、神奈川県内では１３年度が４８２３件に対し２３年度は８９３９件と、いずれも２倍近くとなった。直近は特に増えている。背景に何があるのか。お盆を迎えている今、昨今のお