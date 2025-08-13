ËÌÄ«Á¯³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï12Æü¡¢Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ò´°Á´¤ËÀêÎÎ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÆâ³Õ¤Î¡Ø·èÄê¡Ù¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¸øÇ§¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÎÎÅÚ¤ò¶¯Ã¥¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÇòÃë¶¯Åð¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÊ¢¹õ¤¤²¼¿´¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸«¤»¤ëÌÀÇò¤Ê¹ñºÝË¡°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤«¤é¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î´°Á´Å±Âà¤òµá¤á¤¿¡£