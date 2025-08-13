著者・おおえもん(@ooe.mon)さんとその家族が、移住をするために、2年間住んだ東京の一軒家を、買値プラス330万円で売却するまでを描いたお話です。最初に訪問査定に訪れた営業マンは、営業トークばかりでうんざりしてしまいましたが、めげずに他の不動産会社にも来てもらいます。『新築を2年で売って移住した話』第3話をごらんください。 複数の不動産会社から査定してもらった結果、買値マイナス150万円という金額が見え