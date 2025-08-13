½ªÀï¤Î2ÆüÁ°¤Ëµ¯¤­¤¿Ä¹Ìî¶õ½±¤«¤é80Ç¯¡£Ä¹Ìî»Ô¤Ç13Æü¡¢Ä¹Ìî¶õ½±¤ò¸ì¤ë½¸¤¤¤¬³«¤«¤ìÂÎ¸³¤·¤¿»ÔÌ±¤Ê¤É¤¬Åö»þ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ìî»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÄ¹Ìî¶õ½±¤ò¸ì¤ë½¸¤¤¡×¡£1985Ç¯¤«¤éËèÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë½¸¤¤¤Ïº£Ç¯¤Ç40²óÌÜ¡£¤ª¤è¤½70¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÄ¹Ìî¶õ½±¡×¤Ï¡Ö1945Ç¯¤Î8·î13Æü¡×¤ËÄ¹Ìî»ÔÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Èô¹Ô¾ì¤äÄ¹Ìî±Ø¼þÊÕ¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢»ÔÌ±¤Ê¤É¡Ö47¿Í¡×¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ11ºÐ¤À¤Ã¤¿Ä¹Ìî»Ô°ðÍÕ¤Ë½»¤à¾®ÌîÄÍ·òÉ×¤µ¤ó91ºÐ¤Ï¤³¤ì¤Þ