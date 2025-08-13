°Âµ«ÀÐÌýÂç½°Áí¹ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¿·¥¨¥Í¼Ö¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ëÍøÍÑ¼Ô¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢¹çÈî¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þËÒ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ8·î13Æü¡ÛÃæ¹ñ¹ñ²ÈÇ½¸»¡Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ë¶É¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë½¼ÅÅÀßÈ÷¡Ê½¼ÅÅ´ï´Þ¤à¡¢°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë¿ô¤¬6·îËö»þÅÀ¤Ç1610Ëü´ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÆâÌõ¤Ï¸ø¶¦¤ÎEV½¼ÅÅÀßÈ÷¤¬409Ëü6Àé´ð¡¢²ÈÄíÍÑ¤¬1200Ëü4Àé´ð¡£¸©°è¤ÎEV½¼ÅÅÀßÈ÷¥«¥Ð¡¼Î¨¡ÊÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ÔÀ¯¶è¤ÎÈæÎ¨¡Ë¤Ï97.1¡ó¡¢¶¿¡¦ÄÃ¤Ç¤Ï8