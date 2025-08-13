ÂçÊ¬¸©ÄÅµ×¸«»Ô¤Î²­¹ç¤Çº½Íø±¿ÈÂÁ¥¤È¥è¥Ã¥È¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥è¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡Ûº½Íø±¿ÈÂÁ¥¤È¥è¥Ã¥È¾×ÆÍ 50ÂåÃËÀ­¤òµß½õ ¿´ÇÙÄä»ß13Æü¸áÁ°8»þ¤¹¤®¡¢ÂçÊ¬¸©ÄÅµ×¸«»Ô¤ÎÊÝ¸ÍÅç¤«¤éËÌÅì¤Ë2km¤Û¤É¤Î³¤¾å¤Ç¡Öº½ÍøºÎ¼è±¿ÈÂÁ¥¤È¡¢¥è¥Ã¥È¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¡×¤È±¿ÈÂÁ¥¤ÎÁ¥Ä¹¤«¤é³¤¾åÊÝ°Â½ð¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥è¥Ã¥È¤ÏÄÀË×¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ