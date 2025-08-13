返還された日章旗を手にする菅田信博さん（右）と工藤公督さん＝13日午前、北海道当麻町第2次大戦に従軍した米兵が戦地から持ち帰った日章旗が、現在の北海道当麻町から出征した日本兵3人のうちいずれかのものだと判明し、13日に開かれた町の戦没者追悼式で返還された。受け取った町戦没者遺族会会長の菅田信博さん（87）は、旗に記された40人の署名から父のいとこを見つけたといい「世界中で戦争は起きている。若い人に見てもら