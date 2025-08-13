赤いハイヒール、抜群のスタイル際立たせ女優でモデルの安斉星来(21)が圧巻のミニスカートコーデを公開し、絶賛されている。9月5日公開予定のホラー映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」に出演する安斉。8月12日に都内であった映画のジャパンプレミアに出席したドレスショットをインスタグラムにアップ。金の刺しゅうをあしらった黒のトップスに超ミニスカのセットアップで、赤いハイヒールを履いて身長166センチの抜群のスタ