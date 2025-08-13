俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）が主演を務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（9月29日放送開始）のヒロインと夫のワンショットビジュアルが解禁された。【写真】会見で号泣…朝ドラヒロイン決定を喜ぶ高石あかり高石演じる「松野トキ」と、イギリス出身俳優トミー・バストウが演じる、トキの夫となる「レフカダ・ヘブン」のワンショットビジュアル。和室で正座したトキは、まっすぐとカメラに視線を向ける。薄暗い室内