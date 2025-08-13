テレビ朝日系ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』キャスト大集合！夏の大感謝祭イベントが13日、東京・六本木ヒルズアリーナで行われた。本作に出演する大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒、伊藤淳史、光石研、遠藤憲一、佐藤浩市ら豪華キャストが登場した。【全身カット】涼し気なブルーの浴衣がよく似合う！笑顔をみせる相葉雅紀ステージには劇中のスーツ姿ではなく、夏らしい浴衣を着て登場したキャストたち。相葉は「いつも