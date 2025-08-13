²»³Ú¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤´¤¦¤È¹­Åç¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿²»³Úº×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤É¤âÊ¿ÏÂ²»³Úº×¡×¤ÏÈïÇú80Ç¯¤òµ¡¤Ë²»³Ú¤ÎÎÏ¤ÇÊ¿ÏÂ¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë12ÆüÌë¡¢½é¤á¤Æ³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹­Åç¸ò¶Á³ÚÃÄ¤ÎÁ°²»³ÚÁí´ÆÆÄ¡¦²¼ÌîÎµÌé¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¡¦»Ø´ø¤Î¤â¤È¡¢¹­Åç¤ÎÃæ¹âÀ¸¤òÃæ¿´¤ËÌó200¿Í¤¬ÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¢£¥¸¥å¥Ë¥¢¥¦¥¤¥ó¥É¥ªー¥±¥¹¥È¥é¹­ÅçÀ¸ÅÄÁÕ¤µ¤ó¡Ê¹â2¡Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊ¿ÏÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È