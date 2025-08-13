³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤ËÍÉ¤ì¤ëÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹¤Ï¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£13Æü¸áÁ°10»þ²á¤®¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤ËÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÏÊÛ¸î»Î¤òÆ±ÀÊ¤µ¤»¤Æ±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡§»ä¤¬½üÀÒ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï6·î28Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Ñ°÷²ñ¤ÇÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë6·î¤ËÂç³Ø¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿ºÝ¤Ë½üÀÒ¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç